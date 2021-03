Iran: Teheran accusa turista francese di diffondere “propaganda” contro il sistema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iran ha accusato un turista francese, Benjamin Berier, arrestato nel maggio 2020, di spiare e "diffondere propaganda contro il sistema". Lo ha riferito in un messaggio sul suo profilo Twitter, il legale dell’uomo, Saeed Dehghan. Benjamin Berier è stato arrestato circa 10 mesi fa dopo aver scattato illegalmente foto in una zona desertica e aver posto domande sui media in merito all’obbligatorietà del velo islamico per le donne. Berier sarebbe attualmente in stato di detenzione in una prigione nella città nord-orientale di Mashhad. I pubblici ministeri hanno recentemente presentato le accuse di propaganda in un'udienza in tribunale, secondo il legale Dehghan. Secondo la legge iraniana, una condanna per spionaggio può portare a 10 anni di carcere. Berier è solo l’ultimo cittadino di un Paese occidentale accusato di spionaggio in Iran. Ieri, la donna con doppia nazionalità anglo-iraniana, Nazanin Zaghari-Ratcliffe, è riapparsa in un tribunale di Teheran per affrontare accuse simili di propaganda dopo aver completato la sua condanna a cinque anni di reclusione. La donna rimane in attesa del verdetto, impossibilitata a tornare in patria.(Res)