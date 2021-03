Milano: De Corato, malgrado fascia rossa e vento che ha spazzato smog Comune non sospende Area C

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È spontaneo domandarsi cosa sia cambiato dal 4 novembre 2020, quando il Comune di Milano, all'indomani della zona rossa, sospese l'Area C, ad oggi, giorno in cui la nostra regione torna nuovamente rossa, ma la Ztò continua a rimanere attiva". Lo afferma in una nota il consigliere comunale di Fratelli d'Italia di a Milano e assessore regionale Riccardo De Corato, in merito alla mancasta chiusura di Area C a Milano. "Oggi siamo nella stessa identica situazione di novembre. Anzi - evidenzia De Corato - lo smog, grazie al forte vento di questi giorni, si è dissolto, ma il rigenerato verde Beppe Sala e il suo compagno di avventure, l'assessore alla mobilità, Marco Granelli non intendono spegnere la ZTL bastioni. La coerenza è un concetto strano per la Giunta di Milano, un qualcosa che va a corrente alternata". "Abbiano almeno il coraggio di dirlo: l'area C serve al Comune per fare cassa", prosegue De Corato sottolineando che i milanesi, ostaggio di questa gabella ecologista, sicuramente apprezzerebbero la sincerità". "Chiederò a Granelli quanto ha incassato il Comune con Area C e con le infrazioni rilevate durante la zona arancione rafforzata - sorttrolinea l'esponente di Fratelli d'Italia - e quanto verrà introitato fino a che rimarremo in quella rossa. In questa fase, secondo le disposizioni, solo i milanesi potrebbero spostarsi in città per motivi di necessità inderogabili e a loro si aggiungerebbero i lavoratori costretti a recarsi fisicamente sul luogo di lavoro. Mi auguro che nelle prossime ore il Comune, conscio del momento difficile che stiamo affrontando, spenga la telecamera-tassa automobilisti". "Oramai questa Giunta è ai titoli di coda: i milanesi oltre a tutte le nefandezze fatte, la ricorderanno per la sistematica campagna contro gli automobilisti: dai posti auto tolti al restringimento delle carreggiate e dalle piste ciclabili sino all'instancabile Area C", conclude De Corato.(Com)