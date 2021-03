Moldova-Slovenia: presidente Sandu a colloquio con omologo Pahor, focus su pandemia e relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Moldova, Maia Sandu ha avuto una discussione online con il presidente della Slovenia, Borut Pahor. In un messaggio sulla sua pagina di Facebook, Sandu ha comunicato che, durante la conversazione, è stato effettuato uno scambio di informazioni sulla situazione pandemica nella in Moldova e in Slovenia. "Abbiamo espresso la nostra speranza che, una volta superata la crisi sanitaria, saremo in grado di intensificare le relazioni bilaterali e ampliare le aree di cooperazione. La mia controparte slovena mi ha assicurato che il suo paese avrebbe continuato a sostenere la Moldova nel nostro approccio di avvicinamento all'Ue e nel garantire standard di vita europei ai cittadini moldavi. Il sostegno sarà sia bilaterale che all'interno dell'Unione Europea, essendo la Slovenia il Paese che, nella seconda metà di quest'anno, assumerà la Presidenza del Consiglio Ue", ha dichiarato Sandu. (Rob)