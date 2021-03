Speciale energia: Mehren (Wintershall), ancora cauti su attività in Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società tedesca di esplorazione e produzione, Wintershall Dea, adotterà un approccio cauto nei confronti della Libia, nonostante il ripristino della produzione e la rimessa in funzione dopo mesi dei giacimenti e dei terminal petroliferi. Come indicato in un’intervista al quotidiano emiratino “The National”, dall’amministratore delegato di Wintershall Dea, Mario Mehren, la società vede anche un grande potenziale nell'idrogeno come combustibile per combattere il cambiamento climatico. "Penso che dobbiamo ancora vedere le prove che ci sia maggiore stabilità. Apprezzo che sia uno sviluppo positivo che il blocco dei terminal sia stato revocato e che ci sia un nuovo governo in atto che si prepara per le elezioni, ma è tutto molto fragile in Libia quindi tenderei ancora ad essere cauto”, ha dichiarato Mehren. Wintershall Dea, una sussidiaria della più grande azienda chimica del mondo Basf, opera in Libia dal 1958. La società opera anche in Egitto e detiene una partecipazione del 10 per cento nella concessione di gas ultra-acido Ghasha di Abu Dhabi. Wintershall Dea sta lavorando al fianco di Adnoc, Lukoil, Eni e Omv per aumentare la produzione dai campi a 1,5 miliardi di piedi cubi al giorno di gas e 120 mila barili al giorno di greggio e condensato di alto valore entro il 2025. (Res)