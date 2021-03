Speciale energia: Corte dei conti, luci e ombre nella gestione di Csea nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea) presenta, nell'esercizio 2019, un utile pari a 405.561 euro (in incremento di 94.456 euro rispetto al 2018), principalmente dovuto all'aumento del valore della produzione e, in particolare, dei contributi da imprese, passati da 5.276 milioni del 2018 a 6.394 milioni del 2019 e dei ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni, compresi quelli per i servizi alle imprese "energivore". Anche il patrimonio netto registra un aumento e si attesta in misura pari a 100.547 mila euro, con un incremento rispetto al 2018 di 194 mila euro. E' quanto emerge dalla Relazione sulla gestione finanziaria per l'esercizio 2019 della Csea approvata dalla Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti con delibera n. 19/2021. Durante l'esercizio, il Comitato di gestione dell'ente, scaduto nel 2018 a seguito delle dimissioni di due componenti, è stato sostituito dal Commissario, nominato dall'Arera che ha guidato l'ente fino alla ricostituzione del nuovo Comitato di gestione nel maggio 2020. (Com)