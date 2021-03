Siria: Grandi (Unhcr), dopo dieci anni di guerra offrire solidarietà ai siriani “resta imprescindibile”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), Filippo Grandi, ha sottolineato in un messaggio in occasione del decennale del conflitto siriano come sia “imprescindibile” per la comunità internazionale offrire solidarietà alla popolazione colpita dalla guerra. “In Siria, dieci anni di crisi hanno provocato una condizione di sofferenza umana immane. La comunità internazionale ha deluso i siriani. Come Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, alla guida della risposta a una delle più grandi crisi di rifugiati dei nostri tempi, ho il cuore pesante nei giorni di questa tragica ricorrenza. Essa costituisce per i leader mondiali un monito severo e un forte richiamo del fatto che questo decennio di morti, distruzioni e migrazioni forzate si è compiuto sotto i loro occhi”, ha dichiarato Grandi. “Dopo dieci anni, metà della popolazione siriana è stata costretta a fuggire dalle proprie case. Più di 5,5 milioni di persone sono rifugiate nella regione, mentre altre centinaia di migliaia di persone sono fuggite in 130 Paesi. Altri 6,7 milioni di siriani sono rimasti sfollati all’interno del proprio Paese. In dieci anni, quasi nessuna città o villaggio è stata risparmiata dalla violenza, e la sofferenza umana e le privazioni vissute da chi è rimasto in Siria sono insostenibili”, ha aggiunto Grandi. “Il calo degli aiuti, unito alla recessione economica provocata dalla pandemia di Covid-19 hanno spinto i rifugiati siriani a livelli di disperazione senza precedenti. In Libano, nove siriani su dieci vivono in estrema povertà”, prosegue l’Alto commissario Onu. “A ciò si aggiunge che a causa della perdita dei mezzi di sostentamento, dell'aumento della disoccupazione e del Covid-19 anche milioni di giordani, libanesi, turchi e iracheni delle comunità ospitanti vivono oggi sotto la soglia di povertà”, sottolinea Grandi. (segue) (Res)