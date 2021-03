Siria: Grandi (Unhcr), dopo dieci anni di guerra offrire solidarietà ai siriani “resta imprescindibile” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “D’altra parte, siamo stati testimoni della straordinaria generosità che ha permesso di salvare milioni di vite siriane. I Paesi confinanti con la Siria hanno ospitato milioni di rifugiati siriani, assumendosi grandi responsabilità. Le loro economie, le risorse già scarse, le infrastrutture e le comunità sono sottoposte a una fortissima pressione”, osserva Grandi. Per l’Alto commissario Onu, fuori dalla regione, un'ondata di solidarietà con i rifugiati siriani ha portato molti governi a cambiare politiche e ad intraprendere azioni concrete di aiuto sia per i siriani sia per i paesi ospitanti, attraverso strumenti come il reinsediamento, le riunificazioni familiari, i visti umanitari, le borse di studio e altri percorsi sicuri e regolari. “La gravità di questa crisi non deve indebolire la nostra solidarietà verso i siriani. Al contrario, dobbiamo raddoppiare gli sforzi collettivi per sostenere sia i rifugiati che le comunità che li ospitano”, dichiara Grandi. “Questo è il minimo che possa essere riconosciuto ai rifugiati siriani e ai Paesi della regione”, conclude l’Alto commissario Onu. (Res)