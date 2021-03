Brasile: Banca centrale eleva stima di inflazione 4,60 per cento e tasso di sconto a 4,50 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante il significativo aumento dei prezzi a cavallo tra il 2020 e il 2021, lo scorso 21 gennaio la Banca centrale del Brasile (Bc) ha deciso di lasciare invariato il tasso di sconto (Selic) al 2 per cento, il minimo storico dall'ultima riduzione, disposta il 6 agosto 2020. La decisione è stata presa all'unanimità nel corso della riunione del Consiglio di politica monetaria (Copom). Gli analisti, tuttavia, prevedono oggi un aumento superiore del Selic del 2021 fino al 4,50 per cento. Si prevede che il tasso continui poi a crescere costantemente nel corso dei prossimi anni. Nel 2022 si prevede che raggiunga almeno il 5 per cento. Secondo gli analisti già in occasione della prossima riunione del Copom domani, 16 marzo, il tasso sarà elevato di mezzo punto percentuale. Il Selic è il principale strumento della Banca centrale per tenere sotto controllo l'inflazione ufficiale, misurata dall'Indice nazionale dei prezzi al consumo (Ipca). (Brb)