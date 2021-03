Imprese: Fiera Milano, nel 2020 perdite per oltre 34 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A. (“Fiera Milano”), riunitosi oggi sotto la presidenza di Carlo Bonomi, ha approvato il Progetto di Bilancio per l’esercizio 2020, che verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti, nonché il Bilancio Consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. La Società annuncia inoltre la nomina dell’Ingegner Mario Franci a Chief Revenue Officer a partire dal prossimo 6 aprile. I ricavi sono pari a 73,6 milioni di euro rispetto a 279,7 milioni del 2019, l'Ebitda è pari a 10,4 milioni di euro rispetto a 106,1 milioni del 2019, all'interno dell'intervallo (8-12 milioni di euro) indicato al mercato nello scorso mese di dicembre, Ebit pari a -34,3 milioni di euro rispetto a 59,6 milioni del 2019, per un risultato netto negativo per 34,2 milioni di euro, rispetto ad un utile netto di 34,3 milioni del 2019. L’amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano, Luca Palermo, ha commentato in una nota: “Si chiude un anno nel quale l’operatività e, di conseguenza, i risultati economicofinanziari sono stati significativamente impattati dalla prolungata sospensione delle attività fieristiche e congressuali. Lo scorso mese di febbraio abbiamo presentato il Piano Strategico CONN.E.C.T. 2025 nel quale abbiamo definito le linee guida che ci accompagneranno nei prossimi anni per competere in un mercato di riferimento in rapida evoluzione e per confermare il ruolo di Fiera Milano quale player di riferimento del settore. Sebbene gli sviluppi dell’emergenza epidemiologica e i tempi delle campagne vaccinali rendano incerto lo scenario di breve termine, con il nuovo piano abbiamo posto le basi per la ripartenza. Inoltre, i finanziamenti recentemente ottenuti, per un importo complessivo pari a 82 milioni di euro, ci consentono di rafforzare la flessibilità finanziaria in attesa di tornare ad una situazione di piena operatività e di dare sostegno all’esecuzione del Piano Strategico”. (Com)