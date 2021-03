Covid: Ghera (Fd'I Lazio), con più casi in passato rimasti in zona gialla, indici da rivedere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringraziamo l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, per l'invito a consultare il sito del Ministero della Salute e scaricare il report n°43 completo del monitoraggio settimanale; cosa peraltro che avevamo già analizzato. Purtroppo per lui, è chiaro ed evidente a tutti, anche a un bambino di pochi anni, che oggi i casi sono di gran lunga inferiori ai periodi, per esempio, di novembre e di gennaio". Lo afferma Fabrizio Ghera, capogruppo di Fd'I alla Regione Lazio, replicando alle dichiarazioni odierne dell'assessore regionale alla Sanità. "Come mai, adesso, siamo finiti in zona rossa e le altre volte no? Dal cambio dei nuovi parametri, che la sua Giunta ha contribuito a modificare 'in meglio' governando a livello nazionale, ci saremmo aspettati che meno casi equivalessero a rimanere in zona gialla o arancione e non passare in rosso - aggiunge Ghera -. Il 12 novembre 2020, nel Lazio, abbiamo registrato 2686 nuovi casi con 49 decessi, venerdì 12 marzo 2021, 1757 nuovi casi con 29 vittime. Con una differenza: allora il Lazio restò in zona gialla, oggi le attività sono chiuse e le persone non possono uscire di casa. D'Amato stesso - conclude - tre giorni fa ha parlato di dati non chiari. Bene: si faccia portavoce con il governo di rivedere al più presto i 'nuovi' criteri". (Com)