Slovacchia: sondaggio vede Hlas-Sd in testa, seguito da Sas e Olano

- Il partito slovacco Voce-Socialdemocrazia (Hlas-Sd) è in testa a un sondaggio politico con il 24,9 per cento delle preferenze. La rilevazione è stata fatta dall'istituto Ako e ripresa dall'agenzia di stampa "Tasr". Alle spalle di Hlas-Sd si piazzano Libertà e solidarietà (Sas) con il 14,3 per cento e Gente comune e personalità indipendenti (Olano) con il 13,1 per cento. Al quarto posto si trova Direzione-Socialdemocrazia (Smer-Sd) con l'8,7 per cento. Seguono Slovacchia progressista (Ps) con l'8 per cento, Sme Rodina con il 5,9 per cento e il Movimento cristiano-democratico (Kdh) con il 5,2 per cento. Le altre formazioni si collocano invece al di sotto della soglia di sbarramento del 5 per cento. E' il caso di Za ludi e del Partito popolare Slovacchia nostra (Lsns), entrambi al 4,3 per cento, ma anche di altre formazioni extraparlamentari durante questa legislatura, per esempio il Partito nazionale slovacco (Sns) al 3 per cento e Most-Hid allo 0,8 per cento. (Vap)