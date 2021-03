Lombardia: Foroni, per bando rigenerazione urbana comuni 1.107 domande, a disposizione 130 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 774 le domande presentate per gli interventi di rigenerazione urbana, alle quali vanno aggiunte le 333 riguardanti i borghi storici. A illustrare i numeri relativi alla chiusura del termine per i bandi sulla rigenerazione urbana e riqualificazione dei borghi storici è in una nota è l'assessore regionale al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni. "Questi bandi, aperti il primo febbraio scorso, sono il risultato di uno straordinario sforzo finanziario di Regione Lombardia. Grazie ai cospicui fondi messi a disposizione dal 'Piano Lombardia' e all'input della Legge regionale 18 del 2019 sulla rigenerazione urbana - ha spiegato Foroni - si può dar vita a un corposo piano di finanziamento. Sono previsti interventi su aree e immobili di proprietà pubblica e di pubblico interesse, oltre a opere di riqualificazione urbana e territoriale dei borghi storici". "Come era facile prevedere, - ha commentato Foroni, - vista la somma complessiva di 130 milioni messa a disposizione da Regione Lombardia - 100 milioni per il bando di rigenerazione e 30 milioni per il bando dei borghi storici - sono tanti i progetti presentati dai nostri comuni e questo denota senz'altro la bontà dell'iniziativa che con uno straordinario sforzo economico va in aiuto delle nostre comunità locali". Toccherà, ora, agli uffici competenti procedere con l'istruttoria tecnica che durerà 90 giorni (salvo sospensione dei termini), in modo da poter procedere con la pubblicazione della graduatoria entro il mese di luglio. (com)