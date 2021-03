Libia: Saleh, oggi passo fondamentale dopo anni di divisioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi è stato compiuto in Libia un passo fondamentale “dopo anni di divisioni”. Lo ha detto oggi il presidente della Camera dei rappresentanti della Libia, Aguilah Saleh, nel suo discorso alla cerimonia di giuramento del nuovo governo di unità nazionale tenutosi a Tobruk, in Cirenaica, alla presenza di deputati e ambasciatori stranieri. Un passo, quello odierno, che arriva “dopo molti anni di divisione e frammentazione che hanno esacerbato le divisioni e le rivalità”. Saleh ha sottolineato che la costruzione delle istituzioni statali è fondamentale e richiede stabilità interna, forze di sicurezza efficaci, indipendenza e integrità della magistratura. "Vogliamo un governo che metta gli interessi supremi sopra ogni altra cosa. Un governo che funzioni 24 ore al giorno, con i suoi ministri che raggiungano tutte le città libiche", ha detto Saleh. "Cerchiamo di costruire la nazione attraverso le elezioni e di lanciare una riconciliazione nazionale globale", ha aggiunto Saleh. Il capo del parlamento libico ha indicato che dopo mesi di dialogo, ora è tempo di fare spazio a governo in grado di erogare servizi per tutti. “E’ giunto il momento di stringersi la mano e lasciare da parte le differenze”, ha concluso Saleh. (Lit)