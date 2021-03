Imprese: Fiera Milano, nel 2020 perdite per oltre 34 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell’esercizio 2020 si sono tenute 21 manifestazioni (52 nel 2019) nei Quartieri fieristici fieramilano fieramilanocity a cui si aggiungono 5 eventi congressuali con annessa area espositiva (50 nel 2019). I metri quadrati netti espositivi sono stati pari a 350.855 rispetto a 1.534.400 del 2019, mentre il numero degli espositori è passato da 30.190 nel 2019 a 7.060. All’estero si sono svolte 18 manifestazioni (28 nel 2019), per un totale di 287.375 metri quadrati netti espositivi (511.230 nel 2019) con 5.070 espositori (9.630 nel 2019). I Ricavi delle vendite e prestazioni, ante elisioni per scambi tra settori, ammontano a 76,9 milioni di euro rispetto a 290,3 milioni di euro del 2019. L’82,8% dei ricavi è stato realizzato dal 3 settore Attività Fieristiche Italia, l’1,5% dal settore Attività Fieristiche Estero, l’8,3% dal settore Media e il rimanente 7,4% dal settore. Il settore Attività Fieristiche Italia registra ricavi per 63,6 milioni di euro rispetto a 235,3 milioni nel 2019. Lo scostamento è imputabile principalmente all’annullamento di importanti manifestazioni, tra le quali le annuali Salone del Mobile, Mido, Eicma e la biennale “anno pari” Mostra Convegno Expocomfort e allo svolgimento di alcune manifestazioni in forma ridotta come la direttamente organizzata HOMI Fashion&Jewels, l’ospitata Micam autunno e Bimu. Si segnala inoltre l’assenza delle manifestazioni biennali “anno dispari” Host, Made Expo, Tuttofood e Transpotec Logitec. L’Ebitda, pari a 11,3 milioni di euro (90,6 milioni di euro nel 2019), sconta la descritta dinamica dei ricavi e tiene conto delle azioni di contenimento dei costi messe in atto nel corso dell’esercizio e della temporanea riduzione dei canoni di locazione dei siti fieristici di Milano e di Rho. L’Ebit è negativo per 28,1 milioni di euro (positivo per 50,7 milioni di euro nel 2019). Il settore Attività Fieristiche Estero registra Ricavi per 1,2 milioni di euro rispetto a 4,3 milioni di euro nel 2019, per effetto della sospensione delle attività fieristiche a causa dalla pandemia e al posticipo nel 2021 della manifestazione Exposec in Brasile. L’Ebitda è negativo per 0,8 milioni di euro (positivo per 3,3 milioni di euro nel 2019). La variazione riflette l’andamento dei ricavi e il ridimensionamento dei risultati della joint venture in Cina (la cui operatività è ripresa a partire dal mese di agosto), contabilizzati con il metodo del patrimonio netto. L’Ebit è negativo per 1,1 milioni di euro (positivo per 2,9 milioni di euro nel 2019). (Com)