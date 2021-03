Vaccini: De Rosa (M5s) su drive through Trenno, serviva l'Esercito per smuovere inerzia piano del centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Serviva l'esercito per smuovere l'inerzia del piano vaccinale di Regione Lombardia e mettere ordine nel caos che caratterizza l'amministrazione regionale di centrodestra. A lungo abbiamo invocato l'aiuto del governo per tutelare i lombardi dai disastri del trio Fontana-Moratti-Bertolaso, auspichiamo che questa linea prosegua da oggi fino al momento in cui potremmo dire di aver sconfitto il virus". Lo dichiara in una nota il capogruppo del Movimento cinque stelle a Palazzo Pirelli, Massimo De Rosa, in merito all'inaugurazione del punto vaccinazioni e tamponi drive through di Milano, al parco del Trenno. "Ai limiti del grottesco, come d'abitudine, le dichiarazioni del presidente Fontana - prosegue - Per un anno il centrodestra lombardo ha soffiato sul fuoco della tensione sociale, oggi invoca rapidità perché i cittadini sono al limite. È osceno il tentativo di smarcarsi dalle proprie responsabilità. Responsabilità che in Regione Lombardia sono direttamente in capo al governatore e alla sua giunta, dal momento che il Consiglio Regionale e le opposizioni sono stati tagliati fuori da ogni decisione da marzo dell'anno scorso. Fontana e il centrodestra la smettano di nascondersi. La responsabilità di questo disastro è loro e saranno loro a doverne rispondere", conclude De Rosa. (com)