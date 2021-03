Ivrea: Ronzulli (FI), bene apertura indagine su suicidio dodicenne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la presidente della commissione parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza, Licia Ronzulli, "è fondamentale fare quanto prima chiarezza sulle cause del suicidio della dodicenne trovata impiccata con la cintura dell'accappatoio in provincia di Ivrea. Visto il gravissimo e recente caso apparentemente simile verificatosi a Palermo - continua la parlamentare in una nota -, bene ha fatto la Procura ad aprire subito un'indagine per istigazione al suicidio così da verificare se, come purtroppo già accaduto, a causare questa tragedia sia stata un'assurda sfida su Tik Tok". L'esponente di FI aggiunge: "La sicurezza dei nostri bambini deve essere garantita a ogni costo, nella vita reale come in quella virtuale. Se dovesse essere accertato che anche questa drammatica morte ha a che vedere con qualche challenge sui social non ci sarà alternativa alla sospensione dei servizi offerti dalla piattaforma, perché sarebbe evidente e conclamata - conclude Ronzulli - l'incapacità di selezionare i contenuti da rendere pubblici e quelli invece da rimuovere con assoluta immediatezza perché pericolosi". (Com)