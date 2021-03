Speciale difesa: Georgia-Ungheria, ministro Esteri magiaro a Tbilisi per parlare di integrazione europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il profilo economico delle relazioni magiaro-georgiane, il ministro degli Esteri ha spiegato che le imprese ungheresi che operano in Georgia hanno grande successo. Tra le dieci maggiori nel Paese ci sono le società farmaceutiche Richter e Egis, mentre la compagnia aerea a basso costo Wizz Air è leader di mercato. "Nonostante un crollo del nove per cento del commercio globale l'anno scorso, l'Ungheria è stata in grado di accrescere la sua bilancia commerciale di 50 milioni di dollari", ha detto Szijjarto. Sono peraltro in corso progetti di ricerca e sviluppo condivisi nel settore della difesa ed esperti magiari sono coinvolti nella modernizzazione delle reti idriche della seconda maggiore città del Paese caucasico. Per quanto concerne la questione energetica, il Corridoio meridionale del gas (Sgc) offre un'enorme opportunità di diversificazione delle forniture per l'Europa centrale e la Georgia è un importante nazione di transito. (Vap)