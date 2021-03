Speciale difesa: Germania, condannato a due anni in libertà vigilata sergente delle forze speciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale statale di Lipsia ha condannato a due anni di reclusione un sergente maggiore del Comando forze speciali dell'esercito tedesco (Ksk), arrestato a maggio scorso perché nascondeva nel giardino della propria abitazione, a Collm in Sassonia, munizioni ed esplosivi sottratti ai depositi del reparto. L'imputato è stato riconosciuto colpevole di violazione delle leggi su armi da guerra, possesso di armi e sugli esplosivi. La Procura generale federale (Gba) aveva chiesto una pena di due anni e sei mesi di reclusione. Sospeso dal servizio a seguito dell'arresto, il militare era inquadrato nella seconda compagnia del Ksk. L'unità è stata sciolta nella scorsa estate, nel quadro della riforma e ristrutturazione del reparto, la cui sede è a Calw in Baden-Wuerttemberg. Ordinato dalla ministra della Difesa tedesca, Annegret Kramp-Karrenbauer, il processo ha lo scopo di epurare il Ksk dagli estremisti di destra, motivo per cui il Comando forze speciali dell'esercito è da anni al centro delle polemiche. Nell'abitazione del sergente maggiore, è stato trovato un libro di canti delle SS. (Geb)