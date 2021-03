India: vaccini, Biological E aumenterà capacità produttiva con assistenza finanziaria Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società biofarmaceutica indiana Biological E, con sede a Hyderabad, nel Telangana, riceverà assistenza finanziaria dagli Stati Uniti, attraverso la Development Finance Corporation (Dfc), per accrescere la sua capacità produttiva e produrre entro la fine del 2022 almeno un miliardo di dosi di vaccini contro il coronavirus, incluso quello di Johnson & Johnson, con autorizzazioni per l’uso d’emergenza dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e delle autorità riconosciute (Sra, Stringent Regulatory Authority). È quanto risulta da un documento pubblicato dalla Casa Bianca dopo il vertice dei leader del Quad: Usa, India, Giappone e Australia. Biological E, con i partner statunitensi Dynavax Technologies Corporation e Baylor College of Medicine, ha sviluppato un vaccino basato sugli antigeni, ha effettuato le prime due fasi di sperimentazione clinica e sta iniziando la terza. Inoltre, lo scorso agosto ha firmato un accordo con Johnson & Johnson per la produzione di una sostanza usata nel vaccino di J&J. (segue) (Inn)