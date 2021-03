India: vaccini, Biological E aumenterà capacità produttiva con assistenza finanziaria Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, dal documento risulta che il Giappone, attraverso la sua Agenzia internazionale per la cooperazione (Jica), è in trattative col governo indiano per erogare prestiti agevolati alle esportazioni, con priorità per i vaccini con autorizzazione d’emergenza Oms o Sra. I quattro partner, si legge nel testo, coopereranno per garantire che la produzione in più sia a vantaggio di tutto il mondo, mediante iniziative globali come Covax. I partner coopereranno anche per sostenere le campagne di vaccinazione nei Paesi dell’Indo-Pacifico, basandosi sui programmi di sviluppo e sicurezza sanitaria esistenti. (segue) (Inn)