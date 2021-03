India: vaccini, Biological E aumenterà capacità produttiva con assistenza finanziaria Usa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Australia contribuirà con 77 milioni di dollari alla fornitura di vaccini e al sostegno per “l’ultimo miglio” con focus sul Sud-est asiatico, in aggiunta all’impegno già preso, che ammonta a 407 milioni di dollari, per l’accesso regionale ai vaccini che copre nove isole del Pacifico e Tmor Est. Il Giappone fornirà assistenza nei programmi di vaccinazione dei Paesi in via di sviluppo per l’acquisto di vaccini, così come per la catena del freddo, con aiuti per 41 milioni di dollari e nuovi prestiti agevolati. Gli Stati Uniti faranno leva sui programmi esistenti per espandere la capacità di vaccinazione, attingendo ad almeno cento milioni di dollari. (segue) (Inn)