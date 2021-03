India: vaccini, Biological E aumenterà capacità produttiva con assistenza finanziaria Usa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi del Quad hanno deciso di istituire un gruppo di lavoro sui vaccini, composto da esperti e funzionari di governo, incaricato di elaborare un piano complessivo; identificare gli ostacoli alla somministrazione nella regione; interloquire con i finanziatori e le strutture di produzione per monitorare l’espansione delle capacità; condividere i piani governativi per sostenere la sicurezza sanitaria nella regione indo-pacifica e mettere a punto la cooperazione pratica sulla consegna “dell’ultimo miglio” per le comunità bisognose difficili da raggiungere; sostenere il lavoro delle organizzazioni e dei programmi internazionali, tra cui Oms, Covax, Gavi, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (Cepi), Unicef, G7 e Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean); formulare raccomandazioni concrete entro la fine dell’anno. (Inn)