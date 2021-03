Tlc: fibra ottica ultraveloce di Open Fiber disponibile da subito in oltre 8.500 unità immobiliari a Pesaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Open Fiber continua la sua opera di digitalizzazione delle principali città delle Marche. A Pesaro, grazie ai lavori cominciati alcuni mesi fa, la fibra ottica ultraveloce - rende noto Open Fiber - è ora a disposizione di 8.500 unità immobiliari tra case, uffici e negozi. I cittadini potranno così navigare ad una velocità di connessione fino a un Gigabit per secondo con una rete interamente in fibra ottica. Il progetto, presentato questa mattina in una conferenza stampa online alla presenza del sindaco Matteo Ricci e di Nadine Chirizzi degli affari istituzionali di Open Fiber, consentirà il collegamento in banda ultra larga di oltre 34mila unità immobiliari di cui le prime 16mila saranno attivate entro l'anno. L'investimento, totalmente a carico della società di telecomunicazioni, è di circa 12 milioni di euro e rientra nel piano di cablaggio previsto per 271 città italiane. La nuova infrastruttura interamente in fibra ottica (Ftth, la fibra fino a casa) sarà lunga 181 chilometri. Per una parte importante della rete non sarà necessario scavare perché, grazie alla convezione siglata con l'amministrazione comunale, il 64 per cento del tracciato della nuova rete sarà realizzato utilizzando infrastrutture già esistenti in modo da non recare disagi ai cittadini. Al momento i quartieri in lavorazione sono Pantano, Muraglia, Soria, Cinque Torri, Santa Veneranda, Celletta, Villa San Martino, a cui seguiranno nei Villa Fastiggi, Porto, Centro Storico. (segue) (Com)