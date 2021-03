Tlc: fibra ottica ultraveloce di Open Fiber disponibile da subito in oltre 8.500 unità immobiliari a Pesaro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Covid-19 ha rafforzato l'esigenza di investire nella rete", sottolinea il sindaco Matteo Ricci. "Spero che il prima possibile si torni a lavorare e studiare in presenza, ma questo modo di vivere non verrà abbandonato quando torneremo alla normalità. Il tema della velocità della rete sarà un elemento di competitività territoriale e sociale: una rete lenta aumenta le disuguaglianze. È importante che una parte del Recovery vada verso la digitalizzazione e che questi investimenti si concretizzino nel più breve tempo possibile per una tempestiva ripresa economica. Grazie a questo investimento la nostra città è più moderna e competitiva". "Dopo Ancona, Macerata, Ascoli e Fabriano finalmente Open Fiber ha iniziato a costruire la sua rete anche a Pesaro", commenta Nadine Chirizzi Affari istituzionali Open Fiber. "L'investimento sulla città è molto importante e, a lavori ultimati, il volto della città sarà completamente cambiato". I vantaggi di una connessione ultraveloce saranno molteplici: dal telelavoro alla videosorveglianza, dallo streaming online alla domotica fino ai servizi di Pubblica Amministrazione digitale. Nel progetto è previsto anche il cablaggio a titolo gratuito di alcuni siti di particolare interesse per la cittadinanza, potenziando così le relazioni tra amministrazione comunale e cittadini, ed aumentando la produttività e la competitività delle imprese presenti sul territorio. (Com)