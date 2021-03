Campania: Zinzi (Lega), con ponti chiusi disagi per cittadini e attività, Regione intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale della Lega in Campania, Gianpiero Zinzi, ha protocollato un'interrogazione indirizzata al presidente della Regione Vincenzo De Luca avente ad oggetto "Chiarimenti circa la sicurezza dei ponti stradali in Provincia di Caserta". L'interrogazione muove dalla prolungata chiusura di alcuni viadotti come il Ponte sul Canale Agnena, il Ponte Nuovo sul Volturno a Capua, interdetti al traffico da tempo, e in ultimo quello della zona de "i Mazzoni", sul Fiume Volturno, che collega il centro della cittadina di Grazzanise con le frazioni Brezza e Borgo Appio. "Queste chiusure lunghe e indefinite - spiega Zinzi - danneggiano la cittadinanza e le attività produttive. Basti pensare ad esempio ai disagi patiti dai cittadini della frazione di Brezza che sono isolati rispetto al Comune di Grazzanise e alle perdite patite dai coltivatori, dagli allevatori bufalini e dai produttori del settore caseario che devono trasportare le proprie merci e prodotti e che subìscono un danno economico dalle chiusure. La Regione ci dica quali sono le azioni in corso e i tempi per la messa in sicurezza di questi ponti stradali". (Ren)