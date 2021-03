Imprese: Unicredit sostiene Prisma Cooperativa Sociale con finanziamento da 800 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prisma Cooperativa Sociale onlus ha ricevuto un finanziamento ad impatto sociale di 800 mila euro da Unicredit nell’ambito del decreto Liquidità del governo: l’operazione rientra nell’ambito del programma Social Impact Banking di Unicredit, voluto dal Gruppo bancario per sostenere iniziative e progetti realizzati con il chiaro intento di generare impatto sociale positivo e misurabile. Stando al relativo comunicato stampa, il finanziamento è finalizzato a sostenere gli investimenti in corso e programmati connessi alla realizzazione e apertura, prevista a settembre 2021, di una struttura per anziani che ospiterà 64 ultrasessantacinquenni al fine di garantire loro assistenza e cura, oltre che di un nuovo poliambulatorio e di un centro diurno polifunzionale per anziani per l’erogazione di prestazioni diagnostiche e terapeutiche e per attività di riattivazione psicomotoria e di socializzazione a servizio di tutta la popolazione della penisola sorrentina e della costiera amalfitana. (segue) (Com)