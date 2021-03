Imprese: Unicredit sostiene Prisma Cooperativa Sociale con finanziamento da 800 mila euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto, prosegue la nota, prevede anche la realizzazione anche di un laboratorio di panificazione per la produzione di pane artigianale e a lievito madre e di prodotti da forno e lievitati e di un nuovo centro di produzione pasti attrezzato per la produzione giornaliera di almeno duemila pasti giornalieri destinato alle mense scolastiche, ospedaliere e di comunità di un vasto territorio che va da Castellammare di Stabia ad Amalfi. Al raggiungimento degli obiettivi sociali dichiarati, Unicredit riconoscerà inoltre a Prisma una donazione di diecimila euro per l’acquisto di un pulmino per il trasporto quotidiano degli anziani ospiti del centro. L’intervento di Unicredit, prosegue la nota, consentirà alla cooperativa sociale di assumere, a regime, 65 nuovi dipendenti per l’avvio delle attività, che si aggiungono alle 153 unità lavorative impiegate ad oggi, con circa il 96 per cento dei dipendenti donna. (segue) (Com)