Imprese: Unicredit sostiene Prisma Cooperativa Sociale con finanziamento da 800 mila euro (3)

- “Grazie alla collaborazione con Unicredit e il comune di Massa Lubrense ridiamo luce ad uno spazio chiuso da 30 anni nel momento più difficile per l’intero Paese: il laboratorio di prodotti da forno, sito al piano terra della struttura, impiegherà anche soggetti svantaggiati, così come il centro cottura destinato alla preparazione e confezionamento di pasti destinati alla ristorazione scolastica e collettiva in un’ottica inclusiva che lega Prisma al territorio da oltre 20 anni”, ha commentato Michele De Angelis, presidente di Prisma. “Sulla base di questo legame, stiamo lavorando al lancio sul mercato di prodotti di filiera agroalimentare locale con marchio nostro, che garantisca sostenibilità sociale e ambientale”, ha aggiunto. “Con questa operazione sosteniamo una struttura che rappresenterà un punto di riferimento nel sistema assistenziale locale per la penisola sorrentina e la costiera amalfitana: aiutiamo il territorio a colmare un gap di strutture sanitarie e assistenziali, oltre a sostenere nuova occupazione, in particolare femminile, che nelle regioni del Mezzogiorno è tra le basse d'Europa”, ha aggiunto Annalisa Areni, regional manager Sud di Unicredit. (Com)