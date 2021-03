Toscana: assistenza sanitaria a studenti universitari, approvata mozione all'unanimità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unanimità nell'Aula toscana, 37 voti favorevoli su 37 votanti, per la mozione del gruppo di Italia viva, primo firmatario Maurizio Sguanci, che impegna la Giunta regionale “a farsi promotrice presso gli altri Atenei toscani, le Asl e i Comuni interessati per l’adozione di atti che vadano nella stessa direzione dell’accordo di collaborazione promosso dall’Università degli Studi di Firenze, per la realizzazione di un ambulatorio per l’assistenza sanitaria gratuita agli studenti universitari fuori sede e residenti in altre regioni”. L’atto prende spunto dall’accordo di collaborazione tra l’Università fiorentina, la città metropolitana di Firenze, e l’Azienda Usl toscana centro, grazie al quale agli iscritti dell’università di Firenze fuori sede e residenti in altre regioni, è assicurata dallo scorso mese di febbraio, una forma di assistenza sanitaria pubblica, mediante l’istituzione di un ambulatorio a loro dedicato. L’atto infine evidenzia come l’estensione di tale servizio anche alle altre università toscane costituirebbe una pratica innovativa di rilevante importanza, a beneficio di tutti gli studenti. (Ren)