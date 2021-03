Covid: Zingaretti, nel Lazio tasso contagio e mortalità fra i più bassi d’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo un anno dall’inizio della pandemia gli indicatori nella regione Lazio “sono in molti casi migliori rispetto a drammatici trend che hanno caratterizzato la vita del nostro Paese”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti intervenuto oggi in consiglio regionale per presentare la nuova giunta. “Il tasso del contagio nel Lazio è di 4.300 casi ogni 100 mila abitanti - ha aggiunto -, quasi il 20 per cento in meno rispetto al dato nazionale nonostante nel nostro territorio ci sia la metropoli più grande d’Italia, la Capitale, Roma. Il tasso di mortalità, drammatica, è di 105 deceduti ogni 100 mila abitanti, quasi il 40 per cento in meno rispetto alla media nazionale, probabilmente legato alla tendenza a una forte ospedalizzazione che comunque siamo riusciti a garantire”, ha concluso il governatore.(Rer)