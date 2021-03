Lega: Cecchetti, Stefano Gualandris nuovo referente provinciale della Lega di Varese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A raccogliere il testimone politico passatogli dall'on. Matteo Bianchi sarà lo storico militante ed esponente varesino Stefano Gualandris. Che spiega: "Il mio sarà un mandato in continuità con quanto fatto in precedenza da Bianchi, vogliamo proseguire quest'ottimo lavoro. Chiaramente ora la priorità è quella vincere nei grandi comuni che andranno al voto, vogliamo mantenere quelli dove siamo uscenti come centrodestra come Gallarate o Busto Arsizio, e naturalmente puntiamo a riconquistare il nostro capoluogo, Varese, per tornare a garantire ai varesini il buon governo leghista". (Com)