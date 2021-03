Vaticano: Congregazione dottrina della fede, no a benedizioni unioni omosessuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Congregazione per la dottrina delle fede risponde con un parere negativo in merito alla possibilità di impartire benedizioni alle coppie formate da individui dello stesso sesso. In una risposta ad un “dubium” sull’argomento, la Congregazione ha pubblicato una nota firmata dal prefetto cardinal Luis Ladaria Ferrer, nella quale si esplica che non è lecito che i sacerdoti benedicano le coppie omosessuali che chiedono una sorta di riconoscimento religioso della loro unione. La Congregazione precisa inoltre che papa Francesco, nel corso di un’Udienza concessa al segretario, arcivescovo Giacomo Morandi, “è stato informato e ha dato il suo assenso alla pubblicazione del suddetto Responsum ad dubium”.“In alcuni ambiti ecclesiali si stanno diffondendo progetti e proposte di benedizioni per unioni di persone dello stesso sesso. Non di rado, tali progetti sono motivati da una sincera volontà di accoglienza e di accompagnamento delle persone omosessuali, alle quali si propongono cammini di crescita nella fede, ‘affinché coloro che manifestano la tendenza omosessuale possano avere gli aiuti necessari per comprendere e realizzare pienamente la volontà di Dio nella loro vita’”, si legge nella nota. “In tali cammini – prosegue la nota - l’ascolto della parola di Dio, la preghiera, la partecipazione alle azioni liturgiche ecclesiali e l’esercizio della carità possono ricoprire un ruolo importante al fine di sostenere l’impegno di leggere la propria storia e di aderire con libertà e responsabilità alla propria chiamata battesimale, perché ‘Dio ama ogni persona e così fa la Chiesa’, rifiutando ogni ingiusta discriminazione”. (segue) (Res)