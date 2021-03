Vaticano: Congregazione dottrina della fede, no a benedizioni unioni omosessuali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la Congregazione per la dottrina della fede, tra le azioni liturgiche della Chiesa rivestono una singolare importanza i sacramentali, segni sacri per mezzo dei quali, con una certa imitazione dei sacramenti, sono significati e, per impetrazione della Chiesa, vengono ottenuti effetti soprattutto spirituali. Al genere dei sacramentali appartengono le benedizioni, con le quali la Chiesa “chiama gli uomini a lodare Dio, li invita a chiedere la sua protezione, li esorta a meritare, con la santità della vita, la sua misericordia”. Come osserva la nota, le “benedizioni”, inoltre, “istituite in certo qual modo a imitazione dei sacramenti, si riportano sempre e principalmente a effetti spirituali, che ottengono per impetrazione della Chiesa”. Di conseguenza, prosegue la nota della Congregazione “per essere coerenti con la natura dei sacramentali, quando si invoca una benedizione su alcune relazioni umane occorre – oltre alla retta intenzione di coloro che ne partecipano – che ciò che viene benedetto sia oggettivamente e positivamente ordinato a ricevere e ad esprimere la grazia, in funzione dei disegni di Dio iscritti nella Creazione e pienamente rivelati da Cristo Signore”. Alla luce di ciò, “sono quindi compatibili con l’essenza della benedizione impartita dalla Chiesa solo quelle realtà che sono di per sé ordinate a servire quei disegni”. Per tale motivo, prosegue la Congregazione per la dottrina della fede “non è lecito impartire una benedizione a relazioni, o a partenariati anche stabili, che implicano una prassi sessuale fuori dal matrimonio (vale a dire, fuori dell’unione indissolubile di un uomo e una donna aperta di per sé alla trasmissione della vita), come è il caso delle unioni fra persone dello stesso sesso”. La presenza in tali relazioni di elementi positivi, che in sé sono pur da apprezzare e valorizzare, “non è comunque in grado di coonestarle e renderle quindi legittimamente oggetto di una benedizione ecclesiale, poiché tali elementi si trovano al servizio di una unione non ordinata al disegno del Creatore”, sottolinea la nota. (segue) (Res)