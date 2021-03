Vaticano: Congregazione dottrina della fede, no a benedizioni unioni omosessuali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Congregazione, considerato che le benedizioni sulle persone sono in relazione con i sacramenti, “la benedizione delle unioni omosessuali non può essere considerata lecita, in quanto costituirebbe in certo qual modo una imitazione o un rimando di analogia con la benedizione nuziale, invocata sull’uomo e la donna che si uniscono nel sacramento del Matrimonio”. Tuttavia, nella nota la Congregazione precisa che “la dichiarazione di illiceità delle benedizioni di unioni tra persone dello stesso sesso non è quindi, e non intende essere, un’ingiusta discriminazione, quanto invece richiamare la verità del rito liturgico e di quanto corrisponde profondamente all’essenza dei sacramentali, così come la Chiesa li intende”. La risposta al "dubium" proposto non esclude tuttavia che “vengano impartite benedizioni a singole persone con inclinazione omosessuale, le quali manifestino la volontà di vivere in fedeltà ai disegni rivelati di Dio così come proposti dall’insegnamento ecclesiale, ma dichiara illecita ogni forma di benedizione che tenda a riconoscere le loro unioni”. (Res)