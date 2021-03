Albania: elezioni 25 aprile, premier Rama promette eliminazione tassa su redditi medio bassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal primo gennaio 2022 sarà eliminata la tassazione sui salari sopra i 40 mila lek albanesi (circa 325 euro) e sarà ridotta quella sul reddito dei cittadini che guadagnano fino a 250 mila lek (circa 2000 euro). E' la promessa elettorale fatta dal premier dell'Albania, Edi Rama, presentando il programma economico del Partito socialista per il periodo 2021-2025 in vista delle elezioni del 25 aprile. "A partire dal prossimo anno, il 63 per cento degli impiegati in Albania che oggi ricevono tra i 300 mila ed i 400 mila lek non saranno più sottoposti alla tassazione dei redditi personali", ha dichiarato Rama. Il premier albanese ha anche commentato il programma dei rivali del Partito democratico, attualmente all'opposizione: facendo riferimento alla "tassa piatta" proposta dallo schieramento guidato da Lulzim Basha, Rama l'ha definita "una minaccia imminente a tutti i lavoratori del settore pubblico e privato che guadagnano meno di 120 mila lek". (segue) (Alt)