Albania: elezioni 25 aprile, premier Rama promette eliminazione tassa su redditi medio bassi (2)

- Il 25 aprile i cittadini albanesi devono votare per liberare il Paese "dagli oligarchi e dai banditi", ha detto nei giorni scorsi il presidente albanese Ilir Meta, il quale ha espresso poi preoccupazione per la continua tendenza all'emigrazione dei suoi cittadini che porta ad un calo demografico nel Paese. Secondo Meta, il 25 aprile rappresenta "un'opportunità storica per entrare in una nuova era di costruzione del nostro sicuro futuro europeo, così come per dare una risposta meritata ai responsabili dei progetti anti-nazionali". A suo dire, il 25 aprile i cittadini albanesi hanno la possibilità di "portare la democrazia fuori dall'intubamento" nel quale si trova per "respirare una nuova vita nella libertà e nei diritti umani". "Anche la pandemia non ha fermato il drammatico spopolamento in Albania", ha osservando il presidente citando un rapporto dell'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (Easo). (segue) (Alt)