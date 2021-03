Recovery: Bonetti, Italia 14ma in Ue per parità di genere, occorrono ancora sforzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un fattore strutturale che impatta negativamente sull'Italia è il grave ritardo sulla parità di genere. L'Italia risulta oggi al 14mp posto in Europa per parità di genere, con un punteggio del Gender Equality Index inferiore alla media europea. Lo ha ricordato la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, in audizione alle Commissione riunite Bilancio e Affari sociali di Camera e Senato in relazione ai contenuti della Proposta di Piano Nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Nonostante i progressi "dobbiamo ancora compiere sforzi importanti. Occorre realizzare misure diversificate, che possano incidere sulle dimensioni dello svantaggio economico femminile che manifestano le maggiori criticità: il tasso di occupazione, il gap retributivo, la forte incidenza del lavoro informale tra le donne, il maggior ricorso al lavoro part time, le disparità di genere nelle posizioni manageriali", aggiunge. "È in questo contesto che abbiamo deciso di dotare il Paese di una Strategia Nazionale, per sistematizzare un approccio trasversale e integrato volto alla promozione delle pari opportunità e della parità di genere. Il Pnrr deve necessariamente essere parte integrante di questa strategia", conclude. (Rin)