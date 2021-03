Roma: Iacomoni (Movimento storico), ciclabile San Giovanni penalizza abitanti via Isernia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel rivoluzionare la circolazione di un quadrante fondamentale della viabilità romana, quello dell'Appio-San Giovanni, per costruire una pista ciclabile a doppia corsia lunga circa 300 metri, sono stati penalizzati gli abitanti di un'intera strada, e non solo. Si tratta di via Isernia - collegamento a senso unico tra via Taranto e via La Spezia - dove c'è un moderno parking multipiano con centinaia di veicoli che hanno difficoltà a uscire e ancor di più a tornare. Oltre, ovviamente, alle auto regolarmente posteggiate e alle altre in transito. La sindaca potrebbe sfruttare queste settimane di lockdown per ripristinare la situazione precedente, azzerando la nuova, astrusa, circolazione, come promesso e non ancora mantenuto". Lo dichiara in una nota Sergio Iacomoni, presidente del Movimento storico romano. (Com)