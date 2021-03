India: sciopero settore bancario contro privatizzazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nove sindacati bancari in India hanno indetto uno sciopero nazionale di due giorni a partire da oggi per protestare contro l’annuncio della privatizzazione di due banche pubbliche e altre riforme. Le organizzazioni sindacali che aderiscono all’iniziativa sono unite nell’United Forum of Bank Union (Ufbu). È prevista la partecipazione di almeno un milione di dipendenti. Le banche da privatizzare dovrebbero essere scelte da una lista selezionata di quattro istituti: Bank of Maharashtra, Bank of India, Indian Overseas Bank e Central Bank of India. Negli ultimi quattro anno il governo indiano ha già privatizzato Idbi Bank e attuato diverse fusioni. (segue) (Inn)