India: sciopero settore bancario contro privatizzazioni (2)

- Nel 2017 la State Bank of India (Sbi) assorbì cinque consociate e la Bharatiya Mahila Bank (Bmb). Nel 2018 fu la volta della fusione tra Vijaya Bank, Dena Bank e Bank of Baroda (Bob). L’anno scorso dieci banche pubbliche sono state fuse in quattro gruppi. Una fusione ha riguardato Punjab National Bank (Pnb), Oriental Bank of Commerce (Obc) e United Bank of India (Ubi). Un’altra Canara Bank e Syndicate Bank. La terza operazione ha fuso l’Union Bank of India con l’Andhra & Corporation Bank e l’ultima l’Indian Bank e l’Allahabad Bank. (Inn)