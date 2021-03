Covid: Dmtriev (Rdif), accordi con Italia, Spagna, Francia e Germania su produzione Sputnik V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif) ha raggiunto accordi con aziende italiane, spagnole, francesi e tedesche per avviare la produzione congiunta del vaccino Sputnik V contro il coronavirus. La annunciato il l’amministratore delegato di Rdif, Kirill Dmitriev. "Dall'inizio della lotta contro la pandemia, l'Rdif è stato a favore del coordinamento attivo con tutti i partner, anche dall'Europa, e aperto alle trattative. L'Rdif ha già raggiunto accordi con aziende provenienti da Italia, Spagna, Francia e Germania per lanciare la produzione di Sputnik V. Attualmente sono in corso ulteriori colloqui per aumentare la produzione nell'Ue", ha detto Dmitriev. "Ciò consentirà di iniziare a fornire Sputnik V al mercato unico europeo una volta che l'approvazione sarà stata concessa dall'Agenzia europea per i medicinali (Ema). Inoltre, l'Rdif e i suoi partner sono pronti a iniziare le forniture a quei paesi dell'Ue che autorizzano in modo indipendente Sputnik V ", ha detto Dmitriev. (Rum)