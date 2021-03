Agricoltura: Fd’I, ristori attesi da mesi, interrogazione a Patuanelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I pesanti ritardi nell'erogazione del Fondo Ristorazione istituito dal precedente governo sono l'ennesima presa in giro che devono subire i nostri imprenditori. Invece di cimentarsi nello scaricabarile, che si rivela poi un clamoroso autogol, il governo si impegni a versare i contributi ai richiedenti e a utilizzare il resto del fondo per aiutare direttamente i produttori agricoli e alimentari italiani". Lo afferma il senatore e responsabile del Dipartimento Agricoltura di Fratelli d'Italia Luca De Carlo, che ha presentano un'interrogazione al ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli, sul destino dei fondi a sostegno delle filiere agricole e alimentari italiane introdotti dal decreto Agosto. "Già all'epoca avevamo descritto il provvedimento come una vera e propria ‘genialata’. Come altro definire, infatti, un provvedimento che erogava a ristoranti, catering, alberghi e altre strutture contributi a fondo perduto per acquisti di prodotti alimentari italiani, mentre nello stesso momento lo stesso governo chiudeva le stesse attività? – continua De Carlo -. Non è un caso che ci siano state solo 46mila domande a livello nazionale, che impegnano 345 milioni di euro sui 600 complessivi del Fondo". (segue) (com)