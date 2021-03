Agricoltura: Fd’I, ristori attesi da mesi, interrogazione a Patuanelli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marco Osnato, deputato e responsabile del Commercio per Fratelli d’Italia, sottolinea: "Il governo sbaglia anche quando prova a fare bene: la misura sarebbe stata utile se lo stesso governo non avesse deciso di rendere impossibile al mondo della ristorazione di lavorare con le chiusure draconiane decise in questi mesi. Ci auguriamo che si possa uscire al più presto da questa logica delle serrate indiscriminate e si possa permettere a bar e ristoranti di lavorare nel rispetto delle norme di sicurezza". "Un controsenso anche lo scaricabarile fatto dal governo sui ritardi, attribuibili per l'esecutivo a Poste Italiane, gestore della piattaforma per l'inserimento delle domande", precisa De Carlo. "Ma è stato lo stesso governo a incaricare Poste di questa operazione: ci si assume una buona volta la propria responsabilità o, come era già accaduto con i commercialisti e consulenti del lavoro per i ritardi nei pagamenti della cassa integrazione, si continua a incolpare qualcun altro? Oltretutto, l’erogazione è stata seriamente ritardata da inadempienze tecniche di Poste - conclude Osnato - e così alla fine a rimetterci sono comunque e sempre gli italiani". (com)