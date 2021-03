Vaccino: Baldini (FI), servono notizie certe e supportate da scienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata di Forza Italia, Maria Teresa Baldini, afferma: "Da tempo sostengo l’esigenza che l’informazione e la comunicazione sul Covid siano chiare ed efficaci. Gli italiani hanno bisogno di dati e notizie certe e supportate scientificamente, ma anche di chiarezza nei titoli professionali di chi le comunica". La parlamentare prosegue in una nota: "C’è chi come la biologa Viola, invece, si spinge in valutazioni da immunologa pur non essendolo, attaccando il governo fino a sostenere che non si può giocare a dadi sui vaccini, in riferimento all’eventualità di somministrare una sola dose. Secondo me non si dovrebbe giocare a dadi neanche sui propri titoli di studio, evitando quindi che un biologo passi per virologo, due professioni differenti con percorsi di studio e specializzazioni ben diversi. Anche questa - conclude l'esponente di FI - è una responsabilità di ogni medico, al pari di quella diretta nei confronti dei propri pazienti". (Com)