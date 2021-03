Lazio: Corrado (M5s), due anni per risolvere criticità territori e portare a termine obiettivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo due anni per portare a termine gli obiettivi programmatici che ci siamo dati per dare soluzioni alle criticità dei territori e disegnare al contempo il Lazio che verrà. Solo la massima condivisione fra le forze politiche può farci vincere la difficile sfida davanti alla quale il nostro Paese e la nostra regione sono posti". Così in una nota Valentina Corrado, assessore al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa, della Regione Lazio. "Ci aspetta un grande lavoro per sostenere e rilanciare le attività turistiche della nostra regione che rappresentano uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi economica dell'ultimo anno - spiega -. Dobbiamo farlo costruendo una cornice giuridica nuova e puntando su un modello di offerta che includa la valorizzazione delle peculiarità di ogni territorio e le sue vocazioni, la rivalutazione del patrimonio artistico, culturale, ambientale ed enogastronomico. Potremo farlo solo fornendo servizi innovativi ed efficienti e costruendo una rete che attraversi la nostra regione, toccando ogni singolo punto del Lazio che ha qualcosa da offrire al visitatore - aggiunge -. Un turismo ragionato, capace di proporre un'offerta complessiva e rendere merito ai nostri borghi, alla bellezza dei nostri paesaggi, alla ricchezza delle nostre tradizioni e ad un settore che è la colonna portante della nostra economia". (segue) (Com)