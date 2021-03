Lazio: Corrado (M5s), due anni per risolvere criticità territori e portare a termine obiettivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un collegamento costante tra tutte le nostre potenzialità turistiche, sarà tanto più possibile, quanto più rafforzeremo le azioni a sostegno degli enti locali per dar loro modo di scommettere sul proprio futuro anche in termini di attrattività e di conseguente sviluppo economico - prosegue l'assessore Corrado -. Da qui la valorizzazione del patrimonio immobiliare, il rafforzamento della azioni a sostegno dei piccoli comuni e un piano di investimenti per le Autonomie locali. Abbiamo il dovere di non lasciare soli i nostri sindaci che rappresentano il primo punto di riferimento dei cittadini e favorire la piena realizzazione del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione tra i vari livelli di governo. Ultimo, ma non ultimo un supporto determinate all'attuazione della riforma di Roma Capitale". (segue) (Com)