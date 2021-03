Lazio: Corrado (M5s), due anni per risolvere criticità territori e portare a termine obiettivi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La strada che abbiamo intrapreso, a livello nazionale e regionale, ci vede protagonisti di una nuova stagione politica e di un nuovo slancio verso il futuro - conclude Corrado -. Voglio essere fiduciosa e pensare che presto potremo uscire dall'emergenza sanitaria ed è per questo che mentre, nell'immediato concentreremo le forze nella difficile gestione della pandemia e sulle azioni che mitighino il collasso economico, contestualmente getteremo le basi per il rilancio, in modo da essere pronti e istantanei, quando quella normalità che tutti auspichiamo tornerà a far parte del nostro quotidiano". (Com)