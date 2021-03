Covid: Fontana, struttura è pronta ora aspettiamo solo i vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I centri vaccinali sono fondamentali: la struttura è pronta e anche l'organizzazione, ora dobbiamo solo aspettare i vaccini per iniziare una vaccinazione di massa che è quello di cui abbiamo bisogno". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana all'inaugurazione del nuovo drive through per le vaccinazioni al parcheggio del Parco Trenno di Milano. "L'operazione - ha spiegato Fontana - deve essere rapidissima se vuole avere efficacia, confidiamo molto nell'arrivo del nuovo vaccino Johnson & Johnson che è mono-dose e sarà più facile per completare la somministrazione". (Rem)