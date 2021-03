Decreto Sostegno: Occhiuto (FI), primo vero banco di prova per governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, sottolinea che "il decreto Sostegni che, secondo quanto anticipato dal premier Draghi, dovrebbe vedere la luce entro la fine di questa settimana, sarà il primo vero provvedimento del nuovo governo. Fino a questo momento - prosegue il parlamentare in una nota - l'esecutivo ha dovuto gestire un'emergenza ereditata, ha inasprito alcune misure per contenere la diffusione del virus, ha rilanciato con forza la campagna vaccinale. Adesso arriva il momento di dare risposte alle categorie economiche colpite dalla pandemia". Per l'esponente di FI, è "fondamentale non commettere gli errori del passato. E dunque, risarcimenti e non semplici ristori, nessuna discriminazione per determinate attività, particolare attenzione ai lavoratori autonomi e ad alcuni settori - dalla ristorazione al turismo - particolarmente danneggiati dalla crisi, tempi di erogazione rapidi e con bonifici direttamente sui conti correnti (utilizzando per questo le informazioni già in possesso dell'Agenzia delle entrate)". Occhiuto conclude affermando che "Forza Italia è pronta a dare una mano, ad avanzare proposte concrete, a mettersi in giorno. Ma mai come in questo momento sarà indispensabile ascoltare la voce del Paese reale". (Com)