Casa: Palumbo (Pd), Angeli diserta trasparenza, occasione mancata di chiarimento

- "La delegata della sindaca alle Periferie, Federica Angeli, questa mattina ha disertato la commissione Trasparenza a cui era stata invitata per discutere insieme delle affermazioni da lei rilasciate tempo fa sul 'racket' delle case popolari, che avevano suscitato polemiche su più fronti". Lo dichiara in una nota il presidente della commissione Trasparenza Marco Palumbo. "Peccato non aver potuto affrontare un dibattito che sarebbe senz'altro stato interessante. Peccato aver mancato un'occasione di confronto bipartisan. Sarà perché la consiliatura volge al termine ma ormai è evidente che la Giunta evita il dialogo con le opposizioni in maniera sistematica preferendo una più roboante propaganda politica fatta di annunci, conferenze stampa e post sui social. Segno di evidente debolezza della maggioranza che strategicamente sceglie il monologo anziché il più scomodo dibattito", conclude la nota. (Com)